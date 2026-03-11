Психотерапевт Крашкина объяснила, в каком случае душевное истощение требует вмешательства специалиста

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО рассказала, как определить, что человек переживает не просто период усталости, а действительно опасное для здоровья истощение.

Если человек продолжает вести привычный образ жизни, несмотря на усталость — ходит на работу, заботится о семье, находит силы на культурные и спортивные мероприятия, хоть и с меньшей энергией, чем обычно, — это говорит о естественном истощении на фоне жизненных обстоятельств, написал сайт vse42.ru.

Однако если человек часто берет больничные, по утрам не может подняться с постели, начинает игнорировать даже базовые бытовые вещи вроде принятия душа и мытья головы, уклоняется от рабочих и повседневных обязанностей — это тревожный сигнал. В таком случае речь может идти об объективном истощении, которое требует наблюдения у специалиста.

Такое состояние требует наблюдения у специалиста — терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других, — отметила собеседница СМИ.

При необходимости подключаются психотерапевт или психоневролог, чтобы помочь восстановить энергетические ресурсы и стабилизировать психоэмоциональное состояние, добавила врач.