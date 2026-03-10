Психотерапевт Крашкина объяснила, что стиль переписки зависит от характера человека и значимости собеседника

В современном мире, где большая часть общения происходит в цифровом формате, люди используют различные способы выразить свои эмоции и намерения. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала Life.ru , что стиль переписки зависит от характера человека и значимости собеседника.

Эмодзи часто заменяют мимику и интонацию, выполняя функцию невербальных сигналов. Однако важно отличать формальный символ от настоящей эмоции. По словам Ирины Крашкиной, смайлики могут быть индикаторами настроения. Например, улыбающийся смайл с румянцем или эмодзи расслабления обычно сигнализируют о спокойном и доброжелательном состоянии.

Кроме того, терапевт обратила внимание на «красные флаги» в переписке. Так, если человек раньше активно использовал эмодзи, а потом резко перестал, это может указывать на обиду или эмоциональное выгорание.

Знаки препинания в мессенджерах фактически заменяют интонацию и темп речи. Многоточие может смягчать фразу или указывать на пассивную агрессию, а один восклицательный знак обычно выражает радость. Полное отсутствие знаков препинания может быть связано со спешкой или эмоциональным истощением.

Объем текста напрямую связан с эмоциональной вовлеченностью человека. Если собеседник внезапно начинает писать длинные сообщения, это может говорить о стрессе или желании подробно объяснить свою позицию. Напротив, переход на односложные ответы часто сигнализирует об усталости или эмоциональном истощении.

Скорость ответа также важна. Быстрые реакции могут говорить о высокой заинтересованности, а привычные задержки в ответах обычно означают спокойное и комфортное общение. Длительное молчание после прочтения сообщения может восприниматься как пассивная агрессия или демонстративное игнорирование.