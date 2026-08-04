Психотерапевт Крашкина назвала «детские» занятия полезными для взрослых

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Известиям» , что раскраски, конструкторы и рукоделие помогают взрослым расслабиться и снять напряжение. Такие хобби позволяют отвлечься от повседневных задач и сосредоточиться на текущем моменте.

По словам специалиста, во время занятий снижается постоянная умственная нагрузка. Подбирая цвета или собирая детали конструктора, человек дает мозгу возможность отдохнуть. Повторяющиеся движения руками также могут оказывать успокаивающий эффект.

Крашкина отметила, что такие хобби дают возможность получить быстрый и понятный результат. Готовая модель или собранный пазл создают ощущение завершенности и помогают восстановить чувство контроля.

Однако психотерапевт подчеркнула, что хобби должно помогать восстанавливаться, а не становиться способом избегать реальности. Если после занятия появляется ощущение спокойствия и энергии, оно выполняет полезную функцию. Но если человек начинает использовать увлечение для ухода от важных задач, это может стать тревожным сигналом.

Специалист порекомендовала выбирать хобби не по популярности, а по собственным ощущениям. Важно обращать внимание на то, становится ли спокойнее после занятия, хочется ли к нему возвращаться и приносит ли удовольствие сам процесс.