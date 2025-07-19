Психотерапевт Галич указала на пользу умеренной тревожности

Тревога — это защитный механизм, помогающий адаптироваться к неопределенности. Такое чувство мобилизует человека, побуждает анализировать ситуацию и искать выходы из нее. Об этом рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО .

Как пояснила специалист, умеренная тревожность может быть полезна — такие люди часто организованны и пунктуальны. Однако если чувство беспокойства становится чрезмерным, это может стать проблемой.

Эксперт перечислила признаки, указывающие на необходимость обращения к психологу. Среди них — невозможность контролировать свои эмоции, склонность воспринимать незначительные события как предвестники катастрофы, неспособность принимать решения и действовать из-за тревоги. Еще один опасный сигнал — наличие физических симптомов, таких как учащенное сердцебиение, дрожь, проблемы с дыханием, бессонница, нарушения пищеварения, добавил «Инфо24».