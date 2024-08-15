Психотерапевт Фомин сообщил, что мошенникам проще обманывать людей старше 40 лет

Кандидат медицинских наук, психотерапевт Евгений Фомин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему на уловки мошенников чаще всего попадаются люди старше 40 лет.

По словам специалиста, после наступления этого возраста мозг человека становится менее пластичным, ему сложнее обрабатывать новую информацию.

«Особенности людей более старшего возраста в том, что их психика менее приспособлена к новой информации», — сказал медик.

Молодые люди, напротив, живут в перманентном хаосе, их пластичная психика может подстраиваться под те или иные обстоятельства. Мошенникам гораздо сложнее работать с подростками и теми, кому сейчас по 20-30 лет.