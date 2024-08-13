Психотерапевт Дашевский назвал развод нормальным исходом семейной терапии

Расставание или развод являются «нормальным исходом» семейной терапии. Об этом ИА НСН сообщил врач-психотерапевт, ведущий программы «Разводы» Владимир Дашевский.

Как пояснил специалист, бывают расставания со скандалами, когда люди ищут друг на друга какой-то компромат, а бывает все проходит мирно, с сохранением отношений и возможностью совместной опеки.

При этом Дашевский указал на то, что в России не сильно распространена семейная терапия. Люди полагают, что они какие-то слабые или убогие, если могут решить свои вопросы только через другого человека.

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