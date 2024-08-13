Психотерапевт Дашевский назвал развод нормальным исходом семейной терапии

Как пояснил специалист, бывают расставания со скандалами, когда люди ищут друг на друга какой-то компромат, а бывает все проходит мирно, с сохранением отношений и возможностью совместной опеки.

При этом Дашевский указал на то, что в России не сильно распространена семейная терапия. Люди полагают, что они какие-то слабые или убогие, если могут решить свои вопросы только через другого человека.