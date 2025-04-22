Психосоматолог Тур: эмоции нужно проживать, а не подавлять их

Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур в интервью «Радио 1» заметила, что негативные эмоции нельзя копить в себе. Это может плохо сказаться на психике.

Специалист сказала, что злость — полезная тренировка для тела. Нужно проживать эмоции, а не подавлять их. Можно дать волю чувствам: плакать, разговаривать, бегать или кричать. Так тело освободится от эмоций.

Чтобы лучше справляться со своими чувствами, стоит выйти на природу, подышать свежим воздухом, покричать. Ещё можно включить громкую музыку и выразить эмоции через пение, плач или танец.

Сочетание самоанализа с медитациями и глубоким дыханием также поможет прожить эмоции, передает RT.