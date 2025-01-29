Психолог Зверкова: театр теней поможет детям побороть застенчивость

Психолог Елена Зверкова сообщила, что игровая терапия играет важную роль не только в познании мира и выражении эмоций детьми, но и в преодолении различных трудностей. Помимо этого, такой подход способствует физическому и интеллектуальному развитию, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, игра — это естественная форма общения, обучения и самовыражения. В безопасной игровой среде ребенок глубже исследует и осмысливает те ситуации, с которыми сталкивается.

Так, психолог предложила использовать театр теней, чтобы помочь застенчивым и замкнутым детям обрести уверенность. Выступление перед аудиторией даст ребенку возможность раскрыться. А вот снять напряжение способны игры с бросанием мяча или «бумажных» снежков, добавила газета «Петербургский дневник».