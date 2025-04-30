Психолог Зубащенко: принцип доверия поможет справиться с подростковым кризисом

Чтобы помочь ребенку пережить непростой переходный возраст, нужно следовать принципам взаимоуважения, поддержки и принятия. Психолог Мария Зубащенко поделилась советами по общению с детьми, сообщил « ФедералПресс ».

По ее словам, обесценивание и сравнение с другими лишь отдаляют ребенка и снижают его самооценку. Эксперт рекомендовала обращать внимание на сильные стороны подростка и отмечать их вслух.

«Фразы вроде „посмотри, как учится дочка тети Маши“ — это не мотивация, а давление. Лучше поддержите усилия подростка, даже если результат пока не идеален», — подчеркнула специалист.

Она также отметила, что родительский авторитет должен базироваться на доверии и партнерстве, а не на силе. Кроме того, важно учитывать мнение подростка, даже если оно отличается от родительского. Это помогает развивать самостоятельность и ответственность.