Психолог Журавлев посоветовал соблюдать режим сна и питания для профилактики весенней апатии

С приходом весны у многих людей меняются настроение и уровень энергии. Одни чувствуют прилив сил и вдохновение, а другие — апатию и потерю интереса к привычным делам. Подробнее рассказал психолог Владимир Журавлев в беседе с сайтом «Сургут Информ» .

По его словам, с наступлением весны организм переживает резкую перестройку: увеличивается световой день, меняется гормональный фон, активизируется выработка серотонина и дофамина. Эти процессы могут вызывать как прилив энергии и улучшение настроения, так и апатию, усталость и эмоциональный спад.

Психолог отметил, что человек способен снизить негативное воздействие весенних изменений, если будет соблюдать режим сна, питания и физической активности. Наиболее уязвимыми к весеннему обострению остаются люди с уже имеющимися психическими расстройствами, а также те, кто склонен к повышенной тревожности и эмоциональной нестабильности.