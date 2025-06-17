Психолог Жавнеров сообщил, что экскурсии после офиса — не лучшая идея для психики

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил ИА НСН , что сразу после офиса отправляться в отпуск и на экскурсии — не лучшая идея для психики. По его словам, необходим «спокойный» период.

Согласно результатам опроса Superjob, предпочтения россиян относительно продолжительности отпуска по сравнению с 2024 годом почти не изменились. Так, большинство все еще предпочитает длительный отпуск. Лишь 3% респондентов считают идеальным отпуск продолжительностью 10 дней. 12% уверены, что двух недель будет достаточно, а 19% выбирают три недели. При этом чаще всего россияне называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (28%).

Однако, как отметил Жавнеров, длительность отпуска не так важна. По его словам, отпуск не должен быть смыслом жизни, тогда в него не придется умещать все и сразу.