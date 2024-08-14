Психолог Жаркова: партнеры долго не женятся, когда есть сомнения друг в друге

Многие пары, уже будучи в отношениях, не торопятся официально оформлять брак. Зачастую такие люди сомневаются друг в друге, рассказала психолог Ксения Жаркова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, человек должен быть готов принять какие-либо последствия за свой выбор. Обычно люди долго не женятся, когда есть страхи и неприятные истории из предыдущего любовного опыта.

При этом создавать семейный союз можно, прожив вместе как минимум год. За это время можно проработать внутренние кризисы, отметила Жаркова.

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