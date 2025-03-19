Психолог Зберовский: отсутствие теплых чувств к младенцу — нормальное явление

Многие женщины не испытывают любви к младенцу сразу после родов, и это нормально. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такое состояние часто встречается у тех, кто боится потерять карьеру или изменить привычный образ жизни. Материнские чувства могут проявиться позже, благодаря гормонам, таким как пролактин и прогестерон, сообщил сайт aif.ru.

Случаи полного отсутствия любви к ребенку встречаются редко. Обычно они связаны с психическими проблемами. Женщины, обратившиеся к психологу, чаще всего восстанавливают эмоциональную связь с ребенком, отметил Зберовский.