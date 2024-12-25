Психолог Зберовский: нужно ставить реалистичные цели и иметь план по их достижению

Приближается Новый год, и многие начинают подводить итоги прошедшего года. Такие публикации часто появляются в социальных сетях: кто-то составляет список своих успехов и неудач, дополняя его целями на наступающий год, а некоторые монтируют видео с самыми яркими событиями уходящего года. Стоит ли делиться персональными итогами, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского.

По мнению специалиста, при подведении итогов года люди часто ставят себе заведомо невыполнимые задачи. В результате при подведении аналогичных итогов следующего года нереализованное желание навевает грусть и разочарование.

Поэтому психолог рекомендует ставить реалистичные цели и иметь план по их достижению. Кроме того, можно брать на себя новые обязательства, например, добиться определенной цели в наступающем году. Это может мотивировать человека.

Психолог считает, что можно представить рассказ о своих результатах года, если это вызовет восхищение и уважение у потенциальных читателей. Одобрение окружающих может повысить самооценку, что полезно для любого человека. Однако необходимо понимать, что там, где есть успех, могут появиться завистники. Они могут написать в комментариях, что должность получена нечестно, а похудение — результат использования препарата, а не занятий в спортзале, добавил «Петербургский дневник».