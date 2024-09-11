Психолог Зберовский: не стоит коллективно ополчаться на субкультуру квадроберов

Взрослым не стоит коллективно ополчаться на субкультуру квадроберов, в основе которой лежит подражание повадкам животных. Подобные увлечения детей в ходе их взросления уйдут в тень, рассказал психолог Андрей Зберовский с беседе «ФедералПресс».

По словам специалиста, дети и подростки всегда создавали особые субкультуры, тайные от взрослых, отличающиеся особыми чертами. Это помогает им самовыражаться, повышать самооценку и находить друзей по интересам. Не нужно ополчаться на квадроберов, «пусть играют и вырастают».

Зберовский также отметил, что не видит в этой субкультуре чего-то принципиально нового и страшного.