Психолог Зберовский: не стоит коллективно ополчаться на субкультуру квадроберов

Взрослым не стоит коллективно ополчаться на субкультуру квадроберов, в основе которой лежит подражание повадкам животных. Подобные увлечения детей в ходе их взросления уйдут в тень, рассказал психолог Андрей Зберовский с беседе «ФедералПресс».
По словам специалиста, дети и подростки всегда создавали особые субкультуры, тайные от взрослых, отличающиеся особыми чертами. Это помогает им самовыражаться, повышать самооценку и находить друзей по интересам. Не нужно ополчаться на квадроберов, «пусть играют и вырастают».
Зберовский также отметил, что не видит в этой субкультуре чего-то принципиально нового и страшного.
Попытку захвата вышки в Черном море назвали медийной операцией Украины
Дорожные знаки отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю
Более 45 подъездов в жилых домах Дубны отремонтируют в 2024 году
Новое оборудование установят в котельной № 1 в Дубне к зиме
Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нетрезвое вождение
Объем производства сыров в Подмосковье вырос на 16% за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте