Психолог Защиринская предупредила, что дети могут скрывать издевательства в школе из-за чувства стыда

Доктор психологических наук Оксана Защиринская в интервью интернет-изданию Readovka.News рассказала, что дети могут скрывать издевательства в школе из-за чувства стыда. Систематическое запугивание и насилие со стороны сверстников приводит к тому, что они замыкаются в себе.

Понять, что ребенок подвергается травле, можно по нескольким признакам: повышенной тревожности, нарушению сна, потере мотивации к учебе. Ребенок также может стать скрытным и подозрительным, вздрагивать от звуков и сообщений, написало радио Sputnik.

Защиринская рекомендует в случае такого поведения провести доверительный разговор с ребенком, избегая принудительного допроса. Например, можно обсудить общие ситуации несправедливости или поделиться своими наблюдениями о школьной жизни.

Если травля подтвердится, необходимо обратиться к детскому психологу. Защитить от буллинга можно только совместными усилиями родителей, педагогов и психологов. Это поможет предотвратить усугубление конфликтов и восстановить самооценку ребенка.