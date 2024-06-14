Психолог Зародина: при искаженном представлении о своей внешности может нарушиться пищевое поведение

Клинический психолог Варвара Зародина в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что у человека, который имеет искаженное представление о своей внешности и фигуре, может нарушиться пищевое поведение и здоровье в целом.

По словам специалиста, когда пищевое поведение начинает вредить здоровью, следует обращаться к врачу.

«Мы говорим о патологии, если с человеком при этом происходят физические изменения: появляется критический недобор массы тела в результате анорексии или, наоборот, есть признаки булимии», — сказала она.

При этом Зародина добавила, что искаженное восприятие внешности обычно сопровождается тревожным расстройством, которое должно купироваться с помощью медикаментов.

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