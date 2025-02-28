Психолог Зарипова заявила, что парад планет не решит жизненные проблемы

Жители Перми смогут наблюдать уникальное астрономическое событие, известное как парад планет, 28 февраля. Планеты выстроятся в ряд, создавая захватывающую картину на ночном небе. Психолог Пермского государственного национального исследовательского университета Лина Зарипова в беседе с Ura.ru предупредила, что не стоит чрезмерно полагаться на подобные небесные явления в надежде решить жизненные проблемы.

Люди нередко ищут знаки или предвестники, чтобы получить поддержку в периоды неопределенности или сложных выборов. Это своего рода попытка разделить ответственность с чем-то более значительным, чем сам человек — будь то судьба, высшие силы или вселенная. Такая «рука судьбы» помогает уменьшить внутреннее беспокойство, упростить принятие решений и облегчить моральное бремя, сказала Зарипова.

Однако, как подчеркивает психолог, важно соблюдать баланс. Чрезмерная зависимость от предсказаний и гороскопов может ослабить личную инициативу, смелость и веру в собственные возможности.