Психолог Замышевская рассказала об опасном тренде среди подростков, названном «цифровым селфхармом»

Замышевская пояснила, что подростки снимают видео или фотографии, изображающие их в нелепых или провокационных ситуациях, таких как рвота, употребление запрещенных веществ или нанесение себе повреждений. Затем, находясь в измененном сознании, они публикуют эти материалы в Интернете, не думая о последствиях.

Психолог подчеркнула, что такие записи могут иметь отдаленные последствия, так как доступ к ним могут получить посторонние пользователи, которые могут использовать их в корыстных целях. Она отметила, что цифровой селфхарм является частью более широкого явления подростковых тусовок, известных как «вписки» или «флэты», которые представляют угрозу для жизни и психологического здоровья подростков.