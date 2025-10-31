Психолог Замышевская рассказала об опасном тренде среди подростков, названном «цифровым селфхармом»
Клинический психолог Елена Замышевская в интервью «Известиям» рассказала о новом опасном тренде среди подростков, названном «цифровым селфхармом». Это явление характеризуется созданием цифрового следа, который наносит репутационный вред самим подросткам.
Замышевская пояснила, что подростки снимают видео или фотографии, изображающие их в нелепых или провокационных ситуациях, таких как рвота, употребление запрещенных веществ или нанесение себе повреждений. Затем, находясь в измененном сознании, они публикуют эти материалы в Интернете, не думая о последствиях.
Психолог подчеркнула, что такие записи могут иметь отдаленные последствия, так как доступ к ним могут получить посторонние пользователи, которые могут использовать их в корыстных целях. Она отметила, что цифровой селфхарм является частью более широкого явления подростковых тусовок, известных как «вписки» или «флэты», которые представляют угрозу для жизни и психологического здоровья подростков.