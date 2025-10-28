Психолог Воронина рекомендовала использовать обеденный перерыв для арт-терапии

Клинический психолог сервиса «Ясно» Юлия Воронина поделилась с Life.ru способами, которые помогают восстановить силы во время обеденного перерыва на работе.

По мнению специалиста, многие психоэмоциональные расстройства возникают из-за нарушения баланса между трудовой деятельностью и отдыхом. Для поддержания работоспособности важно своевременно снимать стресс.

«В первую очередь нужно пообедать, „дать полноценное топливо своему организму“. А также дать себе возможность отдохнуть и переключиться», — отметила эксперт.

Воронина рекомендовала офисным сотрудникам, которые много времени проводят сидя, совершать прогулки. Людям с физически активной работой она предложила выбирать спокойный отдых на свежем воздухе.

Кроме того, психолог посоветовала обратить внимание на методы арт-терапии. Осознанное творчество положительно влияет на психику: изображения цветов снимают усталость, орнаменты расслабляют, пейзажные зарисовки возвращают силы, квадратные композиции упорядочивают мышление.