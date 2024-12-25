Психолог Воробьева призвала отмечать даже незначительные успехи

Психолог и гештальт-терапевт Екатерина Воробьева поделилась советами о том, как справляться с грустью и тоской во время новогодних праздников в интервью ИА «Время Н» .

Хотя многие видят в праздники время радости и волшебства, для кого-то эти дни могут стать источником стресса и негативных эмоций. Одной из причин таких чувств, по словам Екатерины Воробьевой, является подведение итогов уходящего года. Процесс анализа достижений и постановки целей может вызывать сильное беспокойство. Люди нередко расстраиваются, осознавая, что не смогли достичь поставленных задач. Также у них возникает тревога перед неопределенностью будущего.

Психолог отметила важность выполнения тех действий, которые приносят удовольствие и радость, вместо следования навязанным представлениям о том, что нужно делать. Также она подчеркнула, что необходимо отмечать свои успехи, даже если они кажутся незначительными.