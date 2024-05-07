Психолог Волхонская: физнагрузка поможет справиться со стрессом | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:27 Психолог Волхонская: физнагрузка поможет справиться со стрессом

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Силовые тренировки в спортивном зале, плавание, танцы и другие физические нагрузки станут эффективным способом избавления от стресса. Об это рассказала психолог Екатерина Волхонская в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также выплеснуть негативную энергию помогут прогулки на свежем воздухе и парение в банном чане. Эти действия будут способствовать выработке гормонов счастья — эндорфинов, которые помогают поднять настроение и улучшить сон, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, справиться со стрессом способны творческие занятия. Это могут быть рисование, лепка, рукоделие, пение, отметила Волхонская.