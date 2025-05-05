Психолог Витер: короткие сообщения могут свидетельствовать об импульсивности

Проблема «многострочников» в чатах может быть поводом для откровенного разговора и пересмотра правил общения. Психолог-психотерапевт Елена Витер поделилась с «ФедералПресс» , о чем могут говорить частые короткие сообщения.

Витер подчеркнула, что оценивать личность по манере общения в чате опрометчиво. Дробление сообщений может свидетельствовать об импульсивности, тревожности или даже скрытой агрессии. Иногда такое поведение сигнализирует о стремлении привлечь внимание, желании самоутвердиться или выразить недовольство.

Эксперт отметила, что честный разговор — это способ корректно донести проблему до человека, который «сыплет» сообщениями. Для решения проблемы могут потребоваться правила чата без спама, а также администратор, следящий за порядком. Если после вежливой просьбы человек продолжает игнорировать замечания, это может говорить о недостаточной гибкости или эгоцентризме.

Также Витер предложила провести в коллективе коммуникативный тренинг для выработки единых стандартов общения. Это поможет снизить напряжение и улучшить атмосферу.