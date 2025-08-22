Психолог Венгер отметил, что сила нажима на карандаш может рассказать о характере ребенка

Родители часто беспокоятся о здоровье своих детей, включая ментальное. Профессор кафедры детской и семейной психотерапии Александр Венгер из МГППУ рассказал «Газете.Ru» , как можно определить характер или даже психологические заболевания ребенка по его рисунку.

По словам специалиста, по одному признаку невозможно составить точный психологический портрет. Анализ рисунка дает лишь ориентировочную оценку психологических особенностей и помогает выявить проблемные области. Одним из показателей может быть сила нажима карандаша.

«Слабый нажим может быть следствием разных психологических и/или физиологических причин: мышечной слабости вследствие какого-либо заболевания, ситуативной усталости, стойкого переутомления, общего упадка сил, ярко выраженной неуверенности в себе, очень низкой оценки своих художественных возможностей, робости, стеснительности, нежелания раскрыть свой внутренний мир перед психологом или привычки делать первоначальный набросок легкой линией», — привел слова психолога сайт «Известия».

Важно сопоставлять результаты анализа рисунка с итогами других психологических тестов, подчеркнул Венгер.