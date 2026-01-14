Психолог Василькова объяснила сложности в поиске друзей переносом ожиданий

В современном обществе все чаще возникают вопросы о том, как найти настоящих друзей. Советами поделилась психолог Татьяна Василькова, передала « Вечерняя Москва ».

Как отметила специалист, главная трудность заключается в переносе ожиданий на потенциальных товарищей. Многие люди хотят найти человека, который будет поддерживать их так же, как родители.

«Людям очень хочется найти человека, который всегда поддержит, поможет и придет на помощь, совсем как мама и папа», — объяснила психолог.

Однако, по ее словам, ни один друг не сможет заменить биологических родителей. Эксперт также напомнила, что дружба требует усилий, как и любые другие отношения, добавила газета «Петербургский дневник».