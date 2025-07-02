Психолог Василькова напомнила о недопустимости заставлять ребенка испытывать теплые чувства к отчиму

Семейный психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова дала рекомендации женщинам, вступающим в новые отношения, как правильно познакомить ребенка с будущим мужем и избежать конфликтов. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, ключевое правило: первенство за ребенком, который появился в семье раньше отчима. Нужно объяснить сыну или дочери, что любовь к биологическому отцу сохраняется независимо от обстоятельств.

Отчим не должен стремиться занять место настоящего папы и заниматься воспитанием малыша. Женщине нужно создать благоприятную атмосферу, подчеркивая свое предпочтение интересам ребенка, не принуждая последнего испытывать теплые чувства к отчиму. Соблюдение простых принципов позволит семье успешно адаптироваться к новым условиям, подчеркнула Василькова.