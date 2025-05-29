Психолог Васильева предупредила, что раннее обучение может затормозить развитие детей

Некоторые родители хотят, чтобы их дети развивались интеллектуально как можно раньше. Однако эксперты предостерегают: чересчур интенсивные занятия в малом возрасте могут пойти не на пользу. Детский психолог Татьяна Васильева в беседе с kp.ru подчеркнула, что в таких ситуациях эмоциональное развитие ребенка не поспевает за интеллектуальным.

Специалист отметила, что даже врачи-педиатры советуют родителям притормаживать обучение, если они замечают у своего ребенка подобные тенденции.

Васильева добавила, что в школах часто можно встретить детей с высокими умственными способностями, которые с трудом находят общий язык со сверстниками. Многие вундеркинды испытывают сложности в общении и взаимодействии с другими детьми, что может негативно повлиять на их общее развитие и адаптацию.

Психолог посоветовала родителям не забывать об эмоциональном развитии ребенка и стараться уделять ему достаточно внимания. Прогулки, игры с другими детьми на площадке и просто беззаботное времяпрепровождение помогут достичь гармонии во всех сферах, заключила собеседница сайта.