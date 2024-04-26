Психолог Васильева посоветовала родителям не критиковать избранника дочери | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:32 Психолог Васильева посоветовала родителям не критиковать избранника дочери

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Родителям не следует критиковать молодого человека дочери и пытаться настраивать ее против избранника. Об этом сообщила начальник отдела городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, подобное поведение может негативно повлиять на детско-родительские отношения. Также запрет на общение может только сблизить влюбленных — пара объединится для того, чтобы вместе преодолевать внешние препятствия для своей любви, сообщил сайт kp.ru.

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Васильева посоветовала родителям пригласить молодого человека дочери домой и во время семейного разговора узнать о его жизненных ценностях.