Психолог Васильева посоветовала научиться восхищаться матерью при зависти к подруге

Существует множество мифов о женской дружбе. Некоторые утверждают, что ее не существует, поскольку девушки могут дружить только «против кого-то» или выбирать подруг, чтобы выглядеть более привлекательно на их фоне. Подробнее об этом рассказала психолог и эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова, передала «Вечерняя Москва».

Она отметила, ревность в дружбе действительно нередко становится причиной конфликтов, так как женщины постоянно сравнивают себя с подругами. По словам Васильковой, в данной теме можно выделить два противоположных чувства — зависть и восхищение.

Она отметила, что человек имеет возможность выбрать реакцию на такие ситуации: он может либо вдохновиться, либо испытывать необоснованный гнев. Для этого необходимо провести серьезную психологическую работу, чтобы достичь внутренней гармонии и научиться управлять своими эмоциями.

Искреннее восхищение подругой возможно у той, кто переживала подобные чувства к своей матери, добавила психолог. Если же таких положительных эмоций не было в детстве, то будет сложно радоваться успехам подруги, пояснила эксперт.

Чтобы избавиться от завистливых эмоций, мешающих дружбе, психолог рекомендовала начать с восхищения своей матерью.