Психолог Уманова объяснила, что привычка говорить со своим автомобилем помогает снять напряжение

По словам Психолог Анны Хныкиной, одушевлять предметы — это нормально. Люди часто наделяют технику характером: машина, которая то заводится, то глохнет, кажется капризной, поэтому ей дают имя или ругают за сбои. Это помогает снять напряжение, пишет Авторадио.

Однако поводом для беспокойства и обращения к врачу становится ситуация, когда человек начинает слышать реальные ответы. Хныкина подчеркивает: «Если вы действительно слышите голос, а не просто представляете его в голове — это называется галлюцинация, и это дело серьезное».

Также тревожным сигналом являются ритуальные действия перед поездкой. Если водитель чувствует, что не может тронуться с места, пока не повторит определенную фразу или действие, это может указывать на развитие невроза.