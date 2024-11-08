Психолог Уханова: умение видеть хорошее помогает в борьбе со стрессом

По словам медика, самое главное правило в борьбе со стрессом — гармонизировать свою жизнь. Человек должен уметь держать баланс во всех сферах, не зацикливаться на работе и не забрасывать семью. Умение видеть хорошие в жизни — отличный способ борьбы с негативными мыслями.

«Позаботьтесь о телесной сфере — это могут быть оздоровительные мероприятия, СПА, спорт, движение», — дала совет Уханова.

Также важно уделять внимание сфере общения. У человека, помимо коммуникации с родственниками и друзьями, должны быть хорошо выстроены связи с другими людьми. В перерывах между работой и семьей важно заниматься искусством, творчеством, а верующим — посещать храмы, добавила специалист.