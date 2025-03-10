Психолог Турова: нехватка радости и нереализованные идеи ведут к набору веса

Многие женщины недовольны своей фигурой, полагая, что их ценность зависит от веса. Но причина чаще всего не в теле, а в сознании. Об этом заявила психолог Александра Турова в беседе с Life.
По словам специалиста, килограммы набираются из-за нехватки радости в жизни. Тело компенсирует эмоциональный голод через еду. Кроме того, к лишнему весу приводят желание быть замеченным, избыточная ответственность и нереализованные идеи.
Организм также запасается жиром, чтобы адаптироваться к новым вызовам или удержать накопленную энергию, добавила психолог. То же самое происходит при сдерживании сексуальной или творческой энергии, дефиците любви. Влияние оказывает и внутренний запрет на легкость, отметила Турова.
Конкурс на лучшего почтальона проведут в Подмосковье
«Три-четыре человека лежало». Место страшного ДТП на остановке в Казани сняли на видео
Концерт к Международному женскому дню прошел в Наро-Фоминске
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек
Мобильный интернет ускорили в универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве
Школьники из Дмитрова стали призерами областного конкурса экскурсоводов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте