Психолог Турова: нехватка радости и нереализованные идеи ведут к набору веса

Многие женщины недовольны своей фигурой, полагая, что их ценность зависит от веса. Но причина чаще всего не в теле, а в сознании. Об этом заявила психолог Александра Турова в беседе с Life .

По словам специалиста, килограммы набираются из-за нехватки радости в жизни. Тело компенсирует эмоциональный голод через еду. Кроме того, к лишнему весу приводят желание быть замеченным, избыточная ответственность и нереализованные идеи.

Организм также запасается жиром, чтобы адаптироваться к новым вызовам или удержать накопленную энергию, добавила психолог. То же самое происходит при сдерживании сексуальной или творческой энергии, дефиците любви. Влияние оказывает и внутренний запрет на легкость, отметила Турова.