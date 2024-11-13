Психолог Тур заявила, что просмотр видео с котами имеет терапевтический эффект

Лента новостей, которую листает человек, оказывает серьезное влияние на его психику. В частности, каналы об экономике, политике, здоровье или семье могут вызывать сильную тревогу и подавленное состояние. Об этом радиостанции Sputnik рассказала психолог Екатерина Тур.
Она объяснила, что для поднятия настроения и успокоения можно посмотреть милые и забавные видео с животными, например, с котами. Кроме того, смещает эмоциональный фон в положительную сторону еще и юмористический контент, добавил сайт «7Дней».
Психолог призвала минимизировать любые каналы негативной информации, чтобы снизить уровень стресса.
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