Психолог Тур заявила, что просмотр видео с котами имеет терапевтический эффект

Лента новостей, которую листает человек, оказывает серьезное влияние на его психику. В частности, каналы об экономике, политике, здоровье или семье могут вызывать сильную тревогу и подавленное состояние. Об этом радиостанции Sputnik рассказала психолог Екатерина Тур.

Она объяснила, что для поднятия настроения и успокоения можно посмотреть милые и забавные видео с животными, например, с котами. Кроме того, смещает эмоциональный фон в положительную сторону еще и юмористический контент, добавил сайт «7Дней».

Психолог призвала минимизировать любые каналы негативной информации, чтобы снизить уровень стресса.