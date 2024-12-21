Психолог Тур посоветовала прислушаться к своим желаниям, чтобы вернуть себе новогоднее настроение

В последнее время новогодние праздники становятся источником стресса, считает психолог Екатерина Тур. В интервью радио Sputnik она рассказала, как вернуть празднику волшебную атмосферу.

По мнению психолога, необходимо настроить себя на то, что вы все делаете хорошо, чтобы новогодние праздники в этом году были свободными от оценок, суеты, ожиданий, но наполнены волшебством и спонтанностью.

«Это не то, насколько дорогим будет новогодний стол, не то, как изысканно вы приготовите салаты и горячее. Это про то, с кем вы будете отмечать Новый год и кого вы пригласите», — объяснила Тур.

Она добавила, что нужно стремиться к внутренней гармонии и к тому, что наполняет вас силами и создает праздничную атмосферу лично для вас.