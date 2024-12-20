Психолог Тур: атмосфера Нового года зависит от самих людей и внутренней гармонии

Новогодние праздники в последнее время становятся лишним источником стрессов, считает специалист. Психолог предлагает обратиться к субличности внутреннего ребенка — это образ нас маленьких, таких, какие мы были в детстве. Внутренний ребенок очень четко подсказывает, как он хочет отмечать Новый год. Скорее всего, это будет что-то домашнее, сокровенное, когда вы наедине с собой и самыми важными для вас людьми тепло и уединенно отмечаете этот чудесный праздник.

На взгляд Тур, необходимо настроить себя на то, что вы все делаете хорошо, чтобы новогодние праздники в этом году были свободными от оценок, суеты, ожиданий, но наполнены волшебством и спонтанностью.

Атмосфера праздника зависит не от дороговизны новогоднего стола или изысканности блюд, а от того, с кем вы будете отмечать Новый год и кого пригласите. Вполне вероятно, что вам придут на ум уютная пижама, шерстяные носочки, старые добрые фильмы и день, наполненный отдыхом и приятным общением, с малой толикой новогодней суеты и нарезки салатов.