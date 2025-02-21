Психолог Цветков: настоящий профессионал не проявляет эмоции на проблемы клиента

Депутаты Госдумы выступили с инициативой обязательной аккредитации для практикующих психологов. Об отличиях настоящего профессионала и самозванца рассказал психолог Роман Цветков, передала «Вечерняя Москва».

По его мнению, специалист не станет эмоционально вовлекаться в проблемы пациента, а также делиться личными измышлениями и резко реагировать на слова собеседника.

«Он остается наблюдателем и никогда не войдет в игру, которая может сложиться между ним и другим человеком. Если же тот, кто называет себя психологом, находится в эмоциональном напряжении, то это значит, что он проживает ситуацию с клиентом, что говорит о его непрофессионализме», — пояснил эксперт.

Цветков также добавил, что некоторые лица, называющие себя психологами, навязывают клиентам свое субъективное восприятие мира. Подобные манипуляции часто остаются незамеченными, подчеркнул эксперт.