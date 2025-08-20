Психолог Трушина предложила слушать аудиокниги и подкасты по пути с работы

Длительная дорога после работы способна вызвать стресс, но ее можно превратить в полезное время для отдыха, сообщила психолог Луиза Трушина в беседе с сайтом « Абзац ».

Эксперт посоветовала использовать путь домой для переключения с рабочих задач на что-то иное. По ее словам, отличным вариантом станет прослушивание аудиокниг, подкастов или звуков природы.

«Также могу порекомендовать дыхательное упражнение по схеме „4 — 4 — 4“: вдох на счет четыре, задержка дыхания на следующую четверку, выдох также на четыре», — добавила специалист.

Как пояснила Трушина, такая практика способствует снижению уровня стресса. Также психолог предложила слушать медитации, добавила радиостанция Sputnik.