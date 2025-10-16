Психолог Токарева раскритиковала идею о сокращении отпуска до трех недель в год

Трехнедельный отпуск — это катастрофически мало для жителей России. Для представителей некоторых профессий необходим отдых продолжительностью два месяца. Об этом заявила психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в интервью ИА НСН .

«Есть сложные профессии такие, как педагоги, психиатры, медики, их отпуск должен быть больше, потому что качество их отдыха напрямую коррелирует с качеством работы. Если мы хотим, чтобы люди лучше работали, они должны более качественно отдыхать», — отметила специалист.

Ранее общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов предложил уменьшить продолжительность отпуска до 21 дня, а новогодние праздники сократить до шести дней. По его мнению, что это поможет стране преодолеть экономические трудности и положительно повлияет на здоровье нации. Однако Токарева выступила с контраргументом, подчеркнув, что никто не захочет обращаться за медицинской помощью к измотанному хирургу.