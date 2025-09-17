Психолог Токарева посоветовала игнорировать рекомендации блогеров

«У блогеров нет ответственности и цели кому-то помочь, это хайп и зарабатывание денег. У врачей обычно нет времени на блог. Квалифицированные психологи с полной записью не успевают вести блог. Интернет – это все-таки больше про развлечение», — заявила специалист.

Эксперт рекомендовала относиться критически ко всей информации, поступающей из социальных сетей, поскольку многие авторы советов не обладают необходимой квалификацией.