Психолог Тарибо посоветовала относиться к соцсетям как к инструменту, а не как к источнику истины

Ежедневно появляются новые технологии, меняется стиль общения, и многие взрослые чувствуют себя устаревшими. Как сохранить связь с реальностью и не потерять себя, рассказала клинический психолог Юлия Тарибо в интервью «Вечерней Москве» .

По мнению эксперта, главная причина чувства отчуждения — быстрый темп изменений. Знания и навыки устаревают за считаные месяцы, и даже активный человек может почувствовать себя «старомодным».

Психолог предупредила, что ощущение «я устарел» может привести к социальной изоляции и снижению уверенности в себе. Чтобы найти свое место в изменяющемся мире, нужно опираться на личные ценности и интересы. Новые технологии и форматы можно использовать как ресурс для поиска единомышленников или профессионального роста.

Для сохранения связи с реальностью не стоит стремиться знать все. Лучше выбирать технологии и сферы, важные для вашей жизни и работы. Кроме того, относитесь к соцсетям как к инструменту, а не как к источнику истины. Также важно развивать критическое отношение к трендам, не подстраиваясь под каждый новый мем или словечко.

«Мир не требует, чтобы человек соответствовал каждому тренду, он дает возможность выбирать. А значит, важно оставаться собой, осваивать новое в удобном темпе и помнить, что какими бы быстрыми ни были перемены в мире, вам всегда найдется в нем почетное место», — заключила Тарибо.