Психолог Тараянц: возрастные кризисы могут стать причинами конкретных ночных кошмаров

Клинический психолог Артем Тараянц в беседе с изданием News.ru рассказал, что абьюз, возрастные и психологические кризисы могут стать причинами конкретных ночных кошмаров.

Эксперт пояснил, что повторяющиеся сновидения чаще всего сообщают о нерешенных мозгом задачах. Например, живые мертвецы могут приходить ночью к тем, у кого есть проблемы с психологическим слиянием, а угрожающие жизни ситуации снятся во время возрастных кризисов, написал ОТР.

Тараянц отметил, что искать смысл во снах нужно персонифицировано, с учетом жизненных событий, проблем и трудностей каждого конкретного человека.