Психолог Тараянц посоветовал продумать поэтапное возвращение к будням после праздников

Некоторые люди сталкиваются с депрессивным состоянием из-за выхода на работу после долгих праздников. Как избежать подобных проблем, рассказал клинический психолог Артем Тараянц в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, одной из причин появления депрессии может быть влияние алкоголя на психику. Чтобы помочь организму справиться с похмельем, следует принимать БАДы, способствующие снижению похмельного синдрома, пить больше воды и отказаться от повторного употребления спиртных напитков.

Специалист также обратил внимание на риск обострения существующих стрессов. Речь идет о финансовых трудностях, семейных конфликтах и других проблемах. Психолог посоветовал продумать постепенное возвращение к будням после длительных выходных.