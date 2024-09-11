Психолог Таничев: по размеру большого пальца можно определить лидера в отношениях

Лидера в отношениях можно определить по величине большого пальца. Об этом рассказал хиромант и психолог Альберт Таничев в беседе с « ФедералПресс» .

По его словам, размер большого пальца связан с силой характера. Однако простое сравнение не имеет смысла, ведь ладони у девушек обычно меньше.

«Крупный большой палец сложно упустить. Он будет сильно выделяться на фоне других пальцев и иных пропорций ладони. Дальше все просто. У кого он более выделяющийся — тот себя выдал», — пояснил эксперт.

Большой размер пальца у обоих партнеров — плохой признак. В такой семье, отметил психолог, всегда будет происходить борьба за власть.