Психолог Таничев: по размеру большого пальца можно определить лидера в отношениях
Лидера в отношениях можно определить по величине большого пальца. Об этом рассказал хиромант и психолог Альберт Таничев в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, размер большого пальца связан с силой характера. Однако простое сравнение не имеет смысла, ведь ладони у девушек обычно меньше.
«Крупный большой палец сложно упустить. Он будет сильно выделяться на фоне других пальцев и иных пропорций ладони. Дальше все просто. У кого он более выделяющийся — тот себя выдал», — пояснил эксперт.
Большой размер пальца у обоих партнеров — плохой признак. В такой семье, отметил психолог, всегда будет происходить борьба за власть.
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