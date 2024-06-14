Психолог Суворова рассказала, что откровенный разговор поможет избежать конфликта в семье

Чтобы избегать конфликтов в семье, нужно уже с детских лет воспитывать умение говорить о своих чувствах и желаниях честно и открыто. Об этом РИАМО рассказала детский и семейный психолог Мария Суворова.

По ее словам, обо всем можно договориться в уважительной и спокойной манере. Если эмоции берут верх, лучше сделать паузу и подышать.

«Компромиссы и сотрудничество — основа здоровых отношений. Будьте готовы искать решения, которые устроят всех», — заявила психолог.

Как добавил сайт aif.ru, не стоит терпеть чужую агрессию и нападки. Чтобы оградиться от них, нужно выстроить четкие границы. Потому что, добавила специалист, всегда важно заботиться не только о других, но и о себе.