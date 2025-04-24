Психолог Суркова: в майские праздники детям стоит дать отдохнуть от ЕГЭ

Психолог Лариса Суркова поделилась рекомендациями по моральной подготовке школьников к ЕГЭ. Экзамен — это не завершение жизненного этапа, а наоборот, важный старт будущей взрослой жизни, отметила эксперт в беседе с RT.
По ее словам, именно взрослые могут помочь подросткам справиться с напряжением перед Единым государственным экзаменом.
«Для ребят это всегда очень тяжелое испытание, потому что от родителей больше всего хочется получить именно эмоциональной поддержки, а не чтобы на них давили», — пояснила специалист.
Она посоветовала дать детям возможность выдохнуть в майские праздники хотя бы пару дней. В противном случае есть вероятность довести школьника до эмоционального выгорания, которое негативно повлияет на результаты.
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