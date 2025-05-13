Психолог Суркова: родителям нужно контролировать экранное время детей

Кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова в беседе с RT призвала родителей обращать внимание на то, сколько времени их дети проводят с гаджетами.

Специалист отметила, что взрослым удобно, когда ребенок занят устройством — это позволяет избегать многих проблем.

«Цифровое слабоумие» — термин, который ввели шесть лет назад, описывает состояние зависимости от гаджетов, предупредила психолог. По ее словам, дети быстрее взрослых попадают в эту ловушку из-за особенностей работы мозга.

Суркова посоветовала родителям быть более внимательными к детям, общаться с ними, наблюдать за поведением и контролировать использование гаджетов. Эксперт подчеркнула, что начинать приходится всегда с себя, поэтому взрослым тоже стоит задуматься о собственной зависимости от устройств.