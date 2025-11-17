Психолог Суркова рассказала, какие ошибки совершают родители при воспитании детей

Многие родители мечтают видеть своего ребенка инициативным и способным решать задачи самостоятельно. Однако часто взрослые сами неосознанно препятствуют развитию этих качеств. Психолог, кандидат психологических наук и многодетная мама Лариса Суркова рассказала, какие ошибки совершают родители и как их избежать. Об этом написал KP.RU .

1. Чрезмерная опека.

Вместо того чтобы позволять ребенку преодолевать трудности самому, родители часто делают все за него. Это лишает малыша возможности научиться справляться с задачами самостоятельно.

Совет психолога: поддерживайте ребенка, но давайте ему возможность действовать самому.

2. Отсутствие примера для подражания.

Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если родители показывают, что за инициативу можно получить выговор, ребенок может потерять желание проявлять самостоятельность.

Совет психолога: демонстрируйте ребенку, как вы принимаете решения и выполняете повседневные задачи.

3. Игнорирование желания ребенка помочь.

Родители часто считают, что сами сделают все быстрее и лучше. Однако для ребенка важно, чтобы его помощь ценилась.

Совет психолога: привлекайте ребенка к обсуждению семейных планов и просите его о помощи в соответствующих возрасту делах.

4. Критика.

Частая критика может отбить у ребенка желание проявлять инициативу.

Совет психолога: поощряйте стремление ребенка помочь и благодарите его за старания.