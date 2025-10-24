Психолог Сурина рассказала, что после обмана мошенников человек может надолго остаться в стрессовом состоянии

Кризисный психолог Ангелина Сурина в беседе с RT рассказала, что после обмана мошенников человек может надолго остаться в стрессовом состоянии.

По словам эксперта, шок может проявляться по-разному: одни замыкаются в себе, другие впадают в истерику, третьи начинают пить или плакать. Психолог предупредила, что следом за шоком идет отрицание, а затем — торг. Человек начинает обвинять себя и окружающих, и это может привести к депрессии.

Она подчеркнула, что в этом случае важно обратиться за помощью к специалисту, чтобы выровнять свое мировоззрение и пройти все стадии правильно. Тогда человек станет сильнее.