Психолог Сулименко заявила о наличии у привлекательных людей ресурсов для долголетия

Психолог и арт-терапевт Елена Сулименко рассказала KP.RU, почему привлекательные люди могут жить дольше. Такой человек обладает рядом преимуществ.
К ним специалист отнесла крепкие социальные связи, уверенность в себе и позитивную обратную связь от окружающих. Это помогает справляться со стрессом и вести активный образ жизни.
«Красавчики иногда обладают более высокой самооценкой и уверенностью в себе. А это часто означает более крепкое психическое здоровье и общее благополучие», — добавила специалист.
По ее словам, привлекательные люди чаще заботятся о своем здоровье и внешности, имеют развитый эмоциональный интеллект и достигают экономического благополучия. Все это также влияет на качество и продолжительность жизни.
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