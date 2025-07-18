Психолог Сулименко заявила о наличии у привлекательных людей ресурсов для долголетия

Психолог и арт-терапевт Елена Сулименко рассказала KP.RU , почему привлекательные люди могут жить дольше. Такой человек обладает рядом преимуществ.

К ним специалист отнесла крепкие социальные связи, уверенность в себе и позитивную обратную связь от окружающих. Это помогает справляться со стрессом и вести активный образ жизни.

«Красавчики иногда обладают более высокой самооценкой и уверенностью в себе. А это часто означает более крепкое психическое здоровье и общее благополучие», — добавила специалист.

По ее словам, привлекательные люди чаще заботятся о своем здоровье и внешности, имеют развитый эмоциональный интеллект и достигают экономического благополучия. Все это также влияет на качество и продолжительность жизни.