Психолог, арт-терапевт Елена Сулименко в беседе с kp.ru рассказала, какие действия помогут человеку отказаться от вредных привычек.

В первую очередь специалист указала на необходимость перестроить нейронные связи мозга и на умение выходить из зоны комфорта. Дело в том, что все вредные привычки часто связаны с эмоциональными состояниями.

Сулименко отметила, что процесс избавления от вредных привычек будет затрудняться в том случае, если окружение одобряет их, а у человека недостаточно мотивации, чтобы от них отказаться.

В заключение психолог добавила, что признание вредной привычки — это первый шаг к ее изменению.