Психолог Сулименко: признание вредной привычки — первый шаг к ее изменению
Психолог, арт-терапевт Елена Сулименко в беседе с kp.ru рассказала, какие действия помогут человеку отказаться от вредных привычек.
В первую очередь специалист указала на необходимость перестроить нейронные связи мозга и на умение выходить из зоны комфорта. Дело в том, что все вредные привычки часто связаны с эмоциональными состояниями.
Сулименко отметила, что процесс избавления от вредных привычек будет затрудняться в том случае, если окружение одобряет их, а у человека недостаточно мотивации, чтобы от них отказаться.
В заключение психолог добавила, что признание вредной привычки — это первый шаг к ее изменению.